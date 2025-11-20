Экс-глава управления Росимущества в Удмуртии Рублева замешана в деле Газимзянова

Бывшая руководитель управления Росимущества в Удмуртии Екатерина Рублева склонила главу Воткинского района Айрата Газимзянова незаконно предоставить участок в нацпарке «Нечкинский» коммерческой фирме, следует из утвержденного обвинительного заключения по уголовному делу фигурантки Рублевой. Об этом сообщили в прокуратуре Удмуртии. По последним данным, чиновники находятся в СИЗО.

Екатерина Рублева обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и подстрекательстве к превышению полномочий (ст. 290, ст. 286 УК РФ соответственно). По версии следствия, незаконно постановление было издано в 2025 году. Участок в нацпарке площадью 11,4 тыс. кв. м был предоставлен компании «Стройграв» сроком на пять лет. В настоящий момент постановление отменено, землю вернули в федеральную собственность. Айрату Газимзянову предъявлено обвинение в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ).

Кроме того, считает следствие, в 2024-2025 годах обвиняемая Рублева получила через посредников — своего сожителя и родственницу — взятку в размере 1,9 млн руб. от директора другой коммерческой организации за обеспечение заключения договора аренды земельного участка без торгов с минимальным размером платы.

«Рублева вину в совершенных преступлениях признала в полном объеме, на стадии предварительного следствия с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве»,— говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в Первомайский райсуд Ижевска.

Екатерина Рублева руководила управлением Росимущества до 11 июня 2025 года. Сотрудники УФСБ задержали чиновницу через две недели, 25 июня. По статье о взяточничестве предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

В августе 2024 года ее оштрафовали за нарушение трудового законодательства: оно было связано с увольнением сотрудника и порядком привлечения его к дисциплинарной ответственности. Тогда Екатерине Рублевой назначили штраф в размере 1 тыс. руб. за нарушения законодательства о труде (ч. 1 ст. 5.27. КоАП РФ).

Евгений Щепелев