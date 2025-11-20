На отремонтированном участке трассы Р-217 «Кавказ» запустили движение

Капитально отремонтировали участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» длиной более 10 км на территории Северного Кавказа и запустили движение, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Обновленный участок соединяет Владикавказ, Грозный, Махачкалу и границу с Азербайджаном. Этот участок трассы не только обеспечит транзит, но и значительно улучшит подъезд к международному горнолыжному курорту «Ведучи», что повысит туристическую привлекательность региона.

Трасса Р-217 «Кавказ» представляет собой ключевую транспортную артерию, включенную в международный транспортный коридор «Север — Юг», который объединяет регионы России и страны Закавказья. Дорога обеспечивает интенсивный трафик как пассажирский, так и грузовой. В связи с этим «Росавтодор» ведет масштабные работы по расширению трассы до четырех полос движения с разделением транспортных потоков и конструкцией переходно-скоростных полос для удобства съезда к населенным пунктам.

Расширение трассы до четырех полос планируют завершить к 2030 году на всем протяжении маршрута длиной более 1 100 км от Краснодарского края до границы с Азербайджаном. Это позволит увеличить пропускную способность до 35 тысяч автомобилей в сутки на наиболее загруженных участках и повысить безопасность, уменьшив число лобовых столкновений, которые считаются наиболее тяжелыми.

Одновременно с ремонтом ведутся работы по строительству и модернизации пунктов пропуска на границе с Азербайджаном, их пропускная способность увеличена в пять раз по сравнению с 2021 годом. Активные работы по реконструкции трассы продолжаются в Чечне и Дагестане, где запланировано к 2025–2026 годам расширение более 66 км трассы и полной ее подготовки в четырехполосное исполнение к 80% на территории Чеченской Республики.

Эти меры способствуют развитию транспортной инфраструктуры Северного Кавказа, укреплению связей с зарубежными странами и развитию туризма, особенно в зимний сезон благодаря удобному подъезду к курорту «Ведучи». Благодаря капитальному ремонту и расширению участка фиксируются улучшения дорожных условий, что очень важно как для пассажиров, так и для грузовых перевозчиков на этом ключевом международном маршруте.

Станислав Маслаков