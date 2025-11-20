Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставропольском крае благоустроили 33 общественных пространства

На Ставрополье в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 33 общественных территории из 37 запланированных. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кисловодска.

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска



В селах Арзгир, Кугульта, Величаевское и Красногвардейское, а также в станице Боргустанской появились новые парковые и прогулочные зоны. В Буденновске, Солнечнодольске, Летней Ставке, Ессентуках, Железноводске, Лермонтове и Ставрополе открылись современные скверы.

Ранее общественные пространства с благоустроенными тротуарами и бульварами были созданы в селах Александровском, Курсавка и Орловка, а также в Новоалександровске, Георгиевске, Ипатово и Невинномысске.

Все зоны отдыха оснащены освещением, дорожками и лавочками. Объекты были выбраны по итогам рейтингового голосования 2024 года.

Наталья Белоштейн

