В Ставропольском крае благоустроили 33 общественных пространства
На Ставрополье в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 33 общественных территории из 37 запланированных. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кисловодска.
Фото: пресс-служба администрации Кисловодска
В селах Арзгир, Кугульта, Величаевское и Красногвардейское, а также в станице Боргустанской появились новые парковые и прогулочные зоны. В Буденновске, Солнечнодольске, Летней Ставке, Ессентуках, Железноводске, Лермонтове и Ставрополе открылись современные скверы.
Ранее общественные пространства с благоустроенными тротуарами и бульварами были созданы в селах Александровском, Курсавка и Орловка, а также в Новоалександровске, Георгиевске, Ипатово и Невинномысске.
Все зоны отдыха оснащены освещением, дорожками и лавочками. Объекты были выбраны по итогам рейтингового голосования 2024 года.