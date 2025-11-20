Жанна, Маша или Аладдин

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут посетить сольные концерты, побывать на театральных постановках, полюбоваться живописными работами или принять участие в творческом мастер-классе. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

22 ноября в 20:00 на сцене Abrikos Arena Stavropol — сольный концерт 5sta Family. Московский поп-коллектив добился признания, став лауреатом «Песни года». Их прорыв произошел в 2009 году с выходом композиции «Я буду».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

22 ноября в 20:00 концертная площадка ставропольского парка культуры станет местом проведения программы Evening Garage. На сцене выступят исполнители электронной музыки Johnybeast, Lestai и Vkryabova.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

23 ноября в 19:00 во дворце детского творчества в Ставрополе — концерт авторской песни Жанны Бичевской. Народная артистка РСФСР, известная как приверженец стиля «русский кантри-фолк», исполнит на юбилейном концерте песни и романсы из своего репертуара, в котором более 500 произведений.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

Какие спектакли посетить

21 ноября в 19:30 в ГДК им. Сергея Пускепалиса в Железноводске — спектакль «Снежный вальс». Романтическая комедия по пьесе «Плененные в снегу» английского драматурга Питера Куилтера рассказывает о двух одиноких соседях, Патрике и Джудит. Их встреча произошла в условиях вынужденной изоляции из-за сильной зимней бури.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

23 ноября в 12:00 на сцене Русского драматического театра им. Максима Горького в Махачкале — постановка «Волшебная лампа Аладдина». Захватывающая история об отважном юноше, который при помощи Джинна побеждает хитрого и алчного колдуна Джафара.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

23 ноября в 19:00 в Концертном зале им. Федора Шаляпина в Ессентуках — мюзикл «В джазе только девушки». В основе постановки — сюжет американского фильма, который шел в советском прокате с таким же названием. Буквальный перевод названия фильма «Некоторые любят погорячее». Главную роль в нем исполнила очаровательная Мэрилин Монро, секс-символ 50-х годов прошлого века. Картина имела успех, получила «Оскар» и три «Золотых глобуса».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы фантастической ленты «Авиатор». Мир на грани научного прорыва. В секретной лаборатории пробуждается Иннокентий Платонов, замороженный советскими учеными почти сто лет назад. Он потел память. Однако герой не сдается и пытается восстановить детали эксперимента, главная цель которого — бессмертие.

Стоимость билетов — от 420 руб. (12+)

Еще одна новинка — «Джекпот». Команда во главе с агентом Сил участвует в смертельной игре с мексиканским картелем. В кровавое противостояние вмешивается третья сила: дерзкий грабитель опустошает склады картеля. Миллионы долларов исчезают. Ловкий вор открывает банковский счет и начинает раздавать нуждающимся украденные у картеля «бабки».

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Для любителей фэнтези — комедия «Маша и медведи». Герои отправляются в путешествие. Встречают говорящих медведей, отгадывают загадки Лесовика, обыгрывают Великана и запутывают Кикимору. В итоге, герои понимают, что они не только соперники, но самые близкие люди и верные друзья.

Стоимость билетов — от 480 руб. (6+)

Чем еще можно заняться

21, 22 и 23 ноября с 10:00 в Ставропольском государственном музее-заповеднике — выставка живописи «Игра света». В экспозиции представлены пейзажи, более двадцати полотен.

Стоимость билетов — от 100 руб. (6+)

23 ноября в 12:30 в Библиотеке-филиале №18 Ставрополя — мастер-класс «Акрил + поталь». Опытный наставник поможет участникам освоить технику «создания картин своими руками», раскроет секреты работы с материалами и научит создавать полотна с золотой поталью даже тех, кто никогда не держал в руках кисти.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (12+)

