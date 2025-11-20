Депутата из Зеленодольска уволили в связи с утратой доверия

В связи с утратой доверия досрочно прекращены полномочия депутата Совета Зеленодольска пятого созыва Николая Бызина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Проверка установила, что господин Бызин скрывал конфликт интересов и получил взятки от юридического лица в виде четырех земельных участков в поселке Светлое Озеро стоимостью более 1,4 млн руб. За вознаграждение он содействовал передаче дороги между Светлым Озером и деревней Ивановское из частной в муниципальную собственность.

Также известно, что против господина Бызина расследуется уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Анна Кайдалова