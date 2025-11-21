Мнимый долг судом красен

Туймазинская компания «НефтеМашАвтоматика» столкнулась с попыткой опорочить ее деловую репутацию. В конце 2023—начале 2024 года два физлица через арбитражных управляющих сообщили через Федресурс о намерении обанкротить компанию за долги, было подано соответствующее заявление. Как недавно установили две инстанции арбитражного суда, никакой задолженности не было. Спорные сообщения, уже аннулированные соответчиками, были признаны недостоверными. В «НефтеМашАвтоматике» затрудняются предположить, кто мог быть заинтересован в публикации недостоверных сообщений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд разобрался в недостоверности сведений о башкирской компании

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Арбитражный суд разобрался в недостоверности сведений о башкирской компании

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ООО «НефтеМашАвтоматика» победило в споре о защите деловой репутации. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил иск компании к Андрею Шульге, Александру Ромакину и арбитражным управляющим Елене Поляковой и Елене Овчинниковой.

Как следует из материалов дела, в декабре 2023 года госпожа Полякова опубликовала в Едином федеральном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Федресурс) сообщение о намерении Александра Ромакина подать заявление о банкротстве «НефтеМашАвтоматики» из-за долга в 33,6 млн руб.

В январе 2024 года похожее сообщение от Андрея Шульги опубликовала Елена Овчинникова. Там долг якобы составил 24,8 млн руб. Месяц спустя господин Шульга направил в арбитражный суд Башкирии заявление о признании компании банкротом (возвращено заявителю).

ООО «НефтеМашАвтоматика», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Туймазах в апреле 2010 года. Владельцы — Станислав и Светлана Гайнутдиновы. Компания специализируется на проектировании, изготовлении и сервисном обслуживании нефтегазового оборудования. Среди клиентов — «Лукойл», «Роснефть», «Башнефть» и другие компании. В 2024 году при выручке 400,8 млн руб. чистая прибыль компании составила 2,6 млн руб.

В иске компания заявила, что не имела никаких взаимоотношений с господами Шульгой и Ромакиным. В заявлении о признании компании банкротом было указано дело о взыскании задолженности, к которому ни Андрей Шульга, ни «НефтеМашАвтоматика» отношения не имели.

В результате спорных публикаций, а также регистрации заявления о признании компании банкротом, пояснили в «НефтеМашАвтоматике», ее деловые партнеры «были введены в заблуждение». Так, компания «ГеоПромИнжиниринг» отказалась заключать договор на поставку оборудования, а банк приостановил кредитную линию, что отразилось на платежах.

Александр Ромакин в своем отзыве заявил, что не подавал спорное сообщение. Госпожа Полякова отметила, что аннулировала сообщение, а доказать общение с господином Ромакиным не смогла: якобы она переписывалась с ним в мессенджере, а потом сменила телефон и переписка исчезла.

Елена Овчинникова, которая также аннулировала сообщение, заявила, что заявление господина Шульги, на основании которого она опубликовала спорные данные в Федресурсе, не сохранилось, а она не обязана проверять подобные данные.

Андрей Шульга отзыв не представил.

В июле арбитражный суд Самарской области признал, что спорные сообщения не соответствовали действительности. При этом он отклонил требования к Александру Ромакину, «поскольку доказательств противоправности действий последнего не представлено».

Апелляционная инстанция, куда обратились арбитражные управляющие, частично пересмотрела решение нижестоящего суда. Она признала порочащими обе публикации в Федресурсе, но факт подачи заявления в суд к таковым не отнесла.

В «НефтеМашАвтоматике» сообщили, что не в курсе, кто и зачем решил распространить ложные сведения. «Мы подавали заявление в полицию, но действий не последовало. До подачи заявления о признании компании банкротом мы получили из Санкт-Петербурга письмо якобы с "досудебной претензией", но в конверте были чистые листы»,— пояснили в компании.

Партнер юридической фирмы Intellect, адвокат Дмитрий Загайнов полагает, что выводы судов соответствуют нормам законодательства о защите деловой репутации. «Опубликованные сообщения о наличии задолженности не были подтверждены надлежащими документами и не соответствовали действительности, создав ложное представление о финансовом состоянии общества»,— отметил эксперт.

«С одной стороны, позиция апелляционного суда укладывается в общую концепцию, неоднократно озвученную Верховным судом России. Вместе с тем в практике можно встретить случаи, когда суды полагают, что публикация в ЕФРСБ отражает субъективное намерение кредитора, не подлежащее проверке на соответствие действительности и в этой связи не умаляет его деловую репутацию. Несмотря на это шансы на отмену решений в кассационном порядке невелики»,— считает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов