Региональные власти обязали профинансировать капремонт поликлиники — ОКН в Самаре
Суд удовлетворил требование прокуратуры Железнодорожного района Самары обязать региональные власти профинансировать капитальный ремонт здания поликлиники, которое является объектом культурного наследия. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Речь идет о здании ГБУЗ «Самарская городская поликлиника №13, находящемся в ненадлежащем состоянии. Оконные рамы и двери требуют реставрационной замены, на потолке и стенах имеются сколы и трещины. Необходим ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения.
Судебное постановление вступило в законную силу. Медучреждение включили в план мероприятий по капитальному ремонту в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области».