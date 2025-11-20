Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Региональные власти обязали профинансировать капремонт поликлиники — ОКН в Самаре

Суд удовлетворил требование прокуратуры Железнодорожного района Самары обязать региональные власти профинансировать капитальный ремонт здания поликлиники, которое является объектом культурного наследия. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Речь идет о здании ГБУЗ «Самарская городская поликлиника №13, находящемся в ненадлежащем состоянии. Оконные рамы и двери требуют реставрационной замены, на потолке и стенах имеются сколы и трещины. Необходим ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения.

Судебное постановление вступило в законную силу. Медучреждение включили в план мероприятий по капитальному ремонту в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области».

Руфия Кутляева