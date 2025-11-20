Гражданка Китая обманом возглавила город на Филиппинах, где занималась торговлей людьми

Бывшего мэра филиппинского города Бамбан, гражданку КНР Элис Гуо, приговорили к пожизненному заключению по делу о торговле людьми. Суд признал ее виновной в организации крупного центра онлайн-мошенничества, где сотни людей содержались и трудились под принуждением.

Во время полицейского рейда в марте 2024 года на территории комплекса обнаружили более 700 человек — граждан Филиппин и других азиатских и африканских стран. Многие из них были вынуждены участвовать в мошеннических схемах — от любовных афер до азартных онлайн-игр под угрозой физического насилия и наказаний.

Расследование показало, что для участия в выборах в Бамбане, где проживает около 80 тыс. человек, Элис Гуо использовала поддельные документы, в которых говорилось, что она является гражданкой Филиппин. Настоящее имя мошенницы Го Хуапин, и в ходе следствия ее гражданство и право занимать муниципальную должность были признаны фиктивными, а сам мандат недействительным.

По делу осудили также семь ее соучастников, которые получили пожизненные сроки. Часть из них признана виновной в организации торговли людьми, другие — в непосредственном участии в деятельности масштабного центра онлайн-афер.

Алена Кордюкова