В центре Тольятти открылся новый офис ВТБ

В Тольятти открылся новый офис ВТБ на ул. Ленинградская, 68В, заменив отделения на ул. Жилина и ул. Голосова. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что офис площадью более 1000 кв. м предлагает полный спектр услуг для частных и корпоративных клиентов, включая обслуживание уровня «Привилегия». Он расположен рядом с гордумой Тольятти, Центральным парком и ДК «Тольятти». Здесь можно получить дебетовые и кредитные карты, оформить вклады, кредиты, ипотеку и автокредиты, а также подключиться к программам долгосрочных сбережений. Для конфиденциальных обсуждений предусмотрены переговорные комнаты.

Для удобства посетителей предусмотрены парковка, бесплатный Wi-Fi и кофе-поинт.

Евгений Чернов