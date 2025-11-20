Минтранс ожидает роста инвестиций россиян в транспортную отрасль

Объем инвестиций в транспортную отрасль России вырос в 12 раз за последние 20 лет. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Ведомство ожидает, что россияне будут больше инвестировать в проекты по развитию транспортной инфраструктуры.

«Считаю, что возможности российского фондового рынка транспортным комплексом пока недооценены»,— сказал господин Никитин на форуме «Транспорт России» (цитата по ТАСС).

По словам министра, средства компаний и частных инвесторов составляют две трети вложений в транспортную отрасль России. За последние 12 лет число инвесторов, совершавших хотя бы одну сделку с акциями и облигациями на Мосбирже, выросло в 50 раз. Теперь оно составляет 99 млн человек, добавил Андрей Никитин.