КЭАЗ запустил новое высокотехнологичное производство

В церемонии торжественного запуска нового производства принял участие губернатор региона Александр Хинштейн. Мощности разместились на площади около 2000 кв. м. и предназначены для выпуска пластиковых корпусов, которые будут использоваться в жилищном строительстве, коммерческих зданиях и социальных объектах.

Фото: КЭАЗ

Чтобы создать качественный продукт, отвечающий растущим требованиям в современном строительстве, на КЭАЗ изучили передовые мировые решения в производстве пластиковых корпусов и учли опыт применения от лучших специалистов электромонтажа. Проектирование распределительных щитов инженеры-конструкторы КЭАЗ вели с использованием СAD-программ, опираясь на уникальные компетенции в разработках электротехнических решений.

Фото: КЭАЗ

Как отметил председатель совета директоров ГК КЭАЗ Андрей Канунников, «запуск производства пластиковых корпусов OptiBox Pro — важный шаг предприятия к технологическому лидерству. Локализация обеспечивает высокое качество продукции и полный контроль над производственным циклом. Мы расширяем экспертизу — от материаловедения до комплексных решений, успешно замещая ушедшие бренды, патентуя инновации и расширяя экспорт».

Губернатор Курской области Александр Хинштейн высоко оценил потенциал предприятия: «КЭАЗ — одно из флагманских предприятий российской промышленности. Вижу серьезные планы и напор руководства, неравнодушие и творческий подход команды к модернизации производственных площадок. Продукция КЭАЗ сегодня востребована в России и за ее пределами. Мы будем оказывать всестороннюю поддержку предприятию и рекомендовать его продукцию как региональным, так и федеральным структурам».

Новые корпуса отличаются высокой механической прочностью, а их продуманная конструкция позволяет разместить до 70 автоматических выключателей в 60-модульном шкафу. Линейка представлена в навесном и встраиваемом исполнении. В планах компании на 2026 год — расширение ассортимента OptiBox Pro, в том числе за счет исполнений с металлическими дверцами.

АО «КЭАЗ» ИНН 4629003691