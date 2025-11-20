Завершено расследование дела о нападении на школьницу в Иглинском районе

Иглинский межрайонный следственный отдел регионального управления по СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Акбердино, обвиняемого в избиении школьницы. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия и угрозой его применения, а также с использованием предметов в качестве оружия (ч. 2 ст. 213). Кроме того, ему вменяют умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений с помощью предметов, используемых в качестве оружия (пп. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

По версии следствия, 7 сентября обвиняемый, недовольный шумом от мототехники, проезжавшей по улице мимо его дома, вышел на улицу и преградил путь 14-летней местной жительнице, управлявшей квадроциклом. Он избил школьницу тростью и поленом, а также ударил по квадроциклу и пригрозил ей убийством. Подростку удалось уехать.

Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии.

Майя Иванова