Посол России назвал бездоказательными обвинения в запуске дронов над Молдавией

МИД Молдавии вручил ноту протеста прибывшему в столицу послу РФ Олегу Озерову. Это произошло в связи с пролетом беспилотника (БПЛА) неизвестного происхождения через молдавские воздушные границы в ночь на 19 ноября. Господин Озеров отрицает, что дрон принадлежит России.

«Нет никаких подтверждений того, что дрон, который якобы пролетел над территорией Молдавии, был российского производства и того, что это было преднамеренное действие. Поэтому такого рода протесты вызывают у нас откровенное недоумение», – ответил посол РФ журналистам после посещения МИДа (цитата по ТАСС).

Дипломат также утверждает, что Министерство обороны Молдавии изначально опровергло информацию о пролетевшем БПЛА. А после «консультации с украинскими и румынскими военными» подтвердило, что дрон пролетал. Он заявил, что в Молдавию неоднократно залетали именно украинские дроны.

Господин Озеров призвал молдавскую сторону «не допускать воздействия внешних игроков на их позицию». По его словам, Россия не желает конфронтации с Молдавией.

Минобороны Молдавии сообщило, что в ночь на 19 ноября над территорией страны пролетел БПЛА. Его пролет подтвердили в ходе «обмена информацией» с партнерами из Украины и Румынии. По данным ведомства, дрон на высоте около 100 м. пересек молдавское воздушное пространство. Он двигался из украинского населенного пункта Лесная в сторону Молдавии. Из-за малой высоты полета системы мониторинга его не обнаружили.