Данные на вырост

Объем российского рынка Big Data к 2030 году может достичь 1,2 трлн руб. (в 2024 году — 433 млрд руб.), прогнозируют в Ассоциации больших данных. Согласно базовому сценарию стратегии развития рынка больших данных, представленной на конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey, на горизонте до 2030 года применение Big Data и ИИ по усредненной оценке может принести в экономику суммарно 10,5 трлн руб. Оптимистичный сценарий предполагает больший вклад — 12,5–14,5 трлн руб., но потребует в том числе опережающего роста проникновения технологий больших данных и ИИ в экономику, особенно в промышленности, энергетике, АПК и других «отстающих» отраслях.

Ассоциация больших данных (АБД, объединяет «Сбер», «Яндекс», VK и др.) на форуме AI Journey 2025 представила стратегию развития рынка больших данных на период до 2030 года.

Документ содержит три прогнозных сценария. «Базовый» сценарий предполагает, что накопленный вклад от применения больших данных и ИИ за период 2025–2030 годов суммарно может принести российской экономике в среднем 10,5 трлн руб. (4,2–5,1% ВВП). Такой результат возможен при отсутствии внешних угроз развития рынку (усиление торговых и технологических ограничений) и «непропорционального роста» государственного влияния на сектор. Кроме того, для него необходимы капитал для инноваций и инвестиций в новые технологии, а также отсутствие дефицита кадров и их достаточная квалификация. Еще одно условие — реализация дополнительных возможностей роста за счет открытых госданных, повышения доступности отраслевых данных, стимулирования инноваций с акцентом на российский рынок.

«Опережающий» сценарий предполагает эффект для ВВП в размере 12,5–14,5 трлн руб. (5,1–6,6% ВВП). Для него необходимы проникновение технологий Big Data и ИИ в экономику, особенно в промышленности, энергетике, агро- и других «отстающих» отраслях, а также фокус на глобальную конкурентоспособность и коммерциализацию технологий. Кроме того, требуются доступность данных, инфраструктуры, технологий обмена данными, регулирование для запуска новых технологий — на уровне лучших глобальных аналогов, а также сохранение мер поддержки IT-отрасли.

«Консервативный» сценарий предусматривает вклад в экономику до 6 трлн руб. (2,7–2,8% ВВП). Этот вариант возможен при внешних угрозах для развития рынка, непропорциональном наращивании госрегулирования, нехватке капитала для инноваций и инвестиций в новые технологии. Кроме того, он основан на дефиците и недостаточной квалификации кадров, а также отсутствии действий для решения задач по доступности и обмену данными для разработки новых продуктов.

Напомним, что по итогам 2024 года объем рынка больших данных и ИИ оценивался АБД в 433 млрд руб. (рост на 33%). В ассоциации прогнозируют, что в 2030 году по базовому сценарию он достигнет не менее 1,2 трлн руб. Для трехкратного роста экономического эффекта («опережающий» сценарий), необходим комплекс мер со стороны государства и бизнеса, обеспечивающих доступность и качество данных для ИИ, включая доступность отраслевых датасетов и обмена данными, полагает президент АБД Анна Серебряникова. Кроме того, требуются усилия по стимулированию роста использования больших данных и ИИ в «отстающих» отраслях, поддержке фундаментальных исследований и разработке глобально конкурентных технологий и продуктов, а также доступность инфраструктуры и развитие талантов международного уровня.

«Для успешного масштабирования искусственного интеллекта нужна комплексная работа. Речь идет не только о создании качественных датасетов, но и о наращивании вычислительных мощностей»,— прокомментировали “Ъ” в аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко. Не менее важный вызов — развитие сети центров обработки данных (ЦОД) по всей стране, предназначенных специально для работы ИИ, отмечает собеседник “Ъ”. Правительство уже решает эту задачу: так, к примеру, на законодательном уровне уже введено понятие центров обработки данных, что позволило выделить ЦОДы из других объектов инфраструктуры и обеспечить для них отдельные льготы, меры поддержки, упрощенный порядок строительства и подключения к электричеству, добавили в аппарате.

Венера Петрова