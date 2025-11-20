В Пермском крае заработают новые меры поддержки для малого бизнеса

Правительство Прикамья внесло в краевой парламент законопроект о введении с 1 января 2026 года специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Инициатива проводится в соответствии с федеральным законодательством и продлится до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Новый налоговый режим смогут использовать организации и индивидуальные предприниматели, численность сотрудников которых не превышает пяти человек, годовой доход не более 60 млн руб., а остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн руб. Ставки налога установлены на уровне 8% при объекте «доходы» и 20% при объекте «доходы минус расходы» и не подлежат снижению на региональном уровне. АУСН позволит таким компаниям и индивидуальным предпринимателям не платить налог на прибыль, НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности, налог на имущество организаций и физических лиц (за исключением объектов, облагаемых от кадастровой стоимости), НДС, а также страховые взносы, кроме взносов от несчастных случаев и профзаболеваний. Кроме того, АУСН освобождает их от необходимости подавать большую часть налоговой отчетности.

Расчет налога по итогам периода будет осуществляться на основе данных онлайн-касс, уполномоченных финансовых организаций, операторов электронных площадок и сведений, переданных предпринимателем через личный кабинет налогоплательщика.

«Внедрение автоматизированной упрощенной системы — это шаг к созданию максимально удобной среды для предпринимателей. Чем меньше времени бизнес тратит на отчетность и бюрократию, тем больше — на развитие, инвестиции и производство новых товаров и услуг. АУСН поможет усилить динамику малого бизнеса в Пермском крае и повысит его вклад в экономику региона»,— отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Планируется, что законопроект о введении в Пермском крае специального налогового режима для малого бизнеса будет рассмотрен депутатами краевого парламента 27 ноября.