ПСБ представил первый публичный отчет об устойчивом развитии

ПСБ впервые опубликовал отчет об устойчивом развитии, отражающий вклад банка в реализацию национальных целей развития Российской Федерации и целей устойчивого развития ООН. Отчет содержит стратегию, ключевые достижения и проекты банка за 2024 год в области экологической ответственности, корпоративного управления и социальных инвестиций.

Отчет подготовлен с учетом международных стандартов GRI*, а также рекомендаций Минэкономразвития России и Банка России. Независимое заверение отдельных количественных показателей в области устойчивого развития демонстрирует стремление банка к повышению качества и прозрачности раскрываемой информации. В ближайшее время отчет также пройдет процедуру общественного заверения.

«Мы продолжаем продвигать повестку устойчивого развития на федеральном и региональном уровнях, ориентируясь на достижение национальных целей развития России, последовательно усиливаем социальную составляющую в работе ПСБ. Впервые публикуя отчет об устойчивом развитии, мы делаем важный стратегический шаг — определяем принципы устойчивого развития как неотъемлемую часть нашей бизнес-модели»,— сказал вице-президент, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц.

В фокусе экологических проектов ПСБ — финансирование перехода к экономике замкнутого цикла, развитие экотуризма и ресурсосбережение. В частности, ПСБ принял участие в проекте по созданию комплекса переработки отходов «Алексинский комбинат» мощностью 950 т ТБО/год. Кроме того, в банке активно развивается концепция «зеленого офиса» — два офисных помещения — «Балчуг» и «Новорязанская» — сертифицированы по системе EcoPro* на уровне Green*.

Особое внимание ПСБ уделяет вкладу в социально-экономическое развитие страны. Банк содействует реализации проектов в области финансовой грамотности населения и бизнеса, инвестирует в образовательные программы для молодежи, запускает волонтерские инициативы, развивает спортивную инфраструктуру, создает условия для духовно-нравственного воспитания. По итогам 2024 года банк выделил более 6,4 млрд руб. на благотворительные цели.

В области корпоративного управления ПСБ следует высоким стандартам. Структура руководящего персонала сбалансирована по гендерному составу (более 54% женщин). Банк реализует комплекс мер по поддержке субъектов МСП посредством их активного вовлечения в цепочку поставок. На конец отчетного года доля закупок у субъектов МСП превысила 40%.

