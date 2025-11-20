Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) проиграла судебное разбирательство против средств массовой информации Испании. Теперь американская компания должна будет выплатить 87 местным СМИ €479 млн, сообщает Reuters.

Испанские СМИ подали иск к корпорации Марка Цукерберга в декабре 2023 года. Они обвинили ее в нарушении правил честной конкуренции на рекламном рынке и действующих в ЕС норм по защите данных пользователей. По мнению истцов, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) в период с мая 2018 года по август 2023 года «массово» и «систематически» собирала персональные данные пользователей, не уведомляя их об этом, а затем использовала эти данные для таргетированной рекламы.

Судья подсчитал, что за эти пять лет компания заработала не менее €5,3 млрд выручки от рекламы. Эта сумма определена судом как полученная в нарушение закона ЕС о защите персональных данных от 2018 года.

Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) имеет право подать апелляцию на это решение суда.

