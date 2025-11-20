Патриарх Кирилл: между государством и церковью впервые в истории России нет конфликтов

При «активном участии» президента России Владимира Путина между государством и церковью установлены такие взаимоотношения, которым позавидовали бы все предшествовавшие поколения. Об этом главе государства сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«В старые царские времена церковь не была свободной, она управлялась государственным чиновником. В советские времена мы знаем, что происходило»,— объяснил патриарх (цитата по сайту Кремля). По его словам, впервые за долгую историю отношений русских церкви и государства, между ними «не возникает никаких конфликтов, которые могли бы омрачить эти отношения».

Сегодня главе Русской православной церкви исполняется 79 лет. Владимир Путин посетил его, чтобы поздравить с праздником. Президент вручил патриарху букет и пожелал здоровья.

Степан Мельчаков