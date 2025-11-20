Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как заведующему ботаническим садом в Челси удалось сделать китайский национальный напиток доступным для европейцев.

Чай или кофе? Конечно, кофе — так ответил бы простой англичанин в веке этак в XVIII. Чай для него был недостижим, как Букингемский дворец. Китай, главный хранитель чайных традиций, торговать национальным напитком не спешил, выставляя англичанам воистину золотой ценник.

Чего не добились политики, добился ученый. Роберт Форчун был заведующим ботаническим садом в Челси и коллекционером восточных растений. За несколько лет путешествий по Китаю он выучил мандаринский диалект, отрастил косу и научился выдавать себя за своего среди местных уроженцев.

Он привез в Европу 120 видов растений — от хризантем до кумквата, а в 1851 году вывез в Калькутту 20 тыс. чайных кустов. Эпоха чая стартовала ураганом. Англичане закладывали плантации по всему миру — от Ассама до Маврикия. И уже через несколько лет никто не сомневался в ответе. Конечно, чай. Спасибо, мистер Форчун.

