В Саратовской области возбудили дело о причинении ресурснику ущерба на 124 млн

В Саратовской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило в отношении бывшего директора МУП «ЖКХ» городского округа ЗАТО пос. Светлый уголовное дело о причинении ресурсоснабжающей организации имущественного ущерба на сумму около 124 млн руб. (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Татищевского района выяснила, что с января 2021 года по декабрь 2023 года возглавляемое фигурантом муниципальное предприятие получило от потребителей коммунальных ресурсов оплату за потребленный газ. При этом руководитель израсходовал часть этих денежных средств по своему усмотрению.

Причиненный ресурсоснабжающей организации ущерб оценили на сумму около 124 млн руб. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Павел Фролов