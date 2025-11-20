ФСБ задержала жителя Коркино по подозрению в реабилитации нацизма

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 19-летнего жителя Коркино по подозрению в реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Уголовное дело возбудило региональное управление СКР, сообщает пресс-служба УФСБ.

По данным СК, 9 мая 2024 года коркинец опубликовал в канале одного из мессенджеров стихотворение, одобряющее действия военных преступников во времена Второй мировой войны. Впоследствии он не отредактировал и не удалил его, сообщает следствие.

По инкриминируемой жителю Коркино статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 млн до 5 млн руб., принудительные работы или пять лет лишения свободы.