«Башкиравтодор» хочет добиться банкротства трех компаний

АО «Башкиравтодор» сообщило о намерениях обратиться с заявлениями о банкротстве трех компаний — «Башкапиталстрой-2» и «СК Реконструкция» из Уфы и «Стройбирь» из Бирска. Сообщения опубликованы на Федресурсе.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По данным картотеки арбитражных дел, в октябре прошлого года «Башкиравтодор» взыскал с «СК Реконструкция» около 17,1 млн руб. за непоставку неких товаров, а в феврале взыскал еще более 125,3 млн руб. за невыполнение условий договоров на строительство водопровода в поселок Цветы Башкирии.

С компании «Башкапиталстрой-2» главный дорожно-строительный подрядчик республики в мае взыскал 9,5 млн руб., в арбитражном суде Башкирии рассматривается спор о взыскании еще 633 тыс. руб.

Фирма «Стройбирь» задолжала «Башкиравтодору» 348,4 тыс. руб. в 2020 году, а еще через год — более 2,7 млн руб. за благоустройство школьной территории в Бирске.

АО «Башкиравтодор» принадлежит республике. Компания сама проходит через процедуру банкротства, в предприятии введено наблюдение. Общая сумма требований к «Башкиравтодору» превышает 5,4 млрд руб.

Идэль Гумеров