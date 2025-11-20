Ошибки туристической схемы Крепостной горы в Ставрополе вновь возмутили горожан

В Ставрополе вновь обнаружили ошибки на туристической схеме, установленной на Крепостной горе, которая является историческим центром города, пишет Stavropol.Media.

Внимательная жительница Светлана обратила внимание на новые опечатки на стенде, несмотря на то, что некоторые из них уже были заклеены после предыдущих публикаций и жалоб. Обнаруженные ошибки касаются как орфографии, так и отсутствия букв в ключевых словах. Так, в названии объекта под номером 14 — «Вал и ров южной линии укрепленийй» — появилась лишняя буква «й». Вместо слова «интендантство» пропущена буква «т», а в названии улицы Ставропольской не хватает буквы «с».

Ранее управляющий муниципальный центр управления, куда Светлана направила фотографии с ошибками, уже получил жалобы на множество опечаток на стенде. В частности, критиковали написание слов «гауптвахта» и «шефский». Несмотря на предпринятые меры по исправлению текста, часть ошибок осталась. Сама Светлана выражает недовольство тем, что корректировки проводят недостаточно профессионально. Она подчеркнула, что схему необходимо поручить более грамотным специалистам, чтобы избежать дальнейших подобных недочетов.

Крепостная гора — место с богатой историей, где в 1777 году был основан город Ставрополь и возведены укрепления Азово-Моздокской крепости. Сегодня гору считают одной из главных достопримечательностей города. Ее архитектурный ансамбль включает культурные памятники, мемориалы и восстановленный Казанский собор начала 2000-х годов. Туристическая схема на Крепостной горе должна помогать посетителям ориентироваться в исторических объектах, но ошибки в надписях снижают уровень восприятия и создают негативное впечатление как для жителей, так и для гостей города.

Станислав Маслаков