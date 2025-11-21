Минтранс: жителей Башкирии обслуживают более 3 тысяч автобусов

Автобусный парк общественного транспорта Башкирии, задействованный на муниципальных и межмуниципальных перевозках, превышает 3,6 тыс. машин, сообщили «Ъ-Уфа» в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Более 1,7 тыс. единиц техники приходится на государственного перевозчика АО «Башавтотранс» в лице филиалов, из них 826 автомобилей обслуживают пассажиров в Уфе.

По данным министерства, 40% автобусного парка «Башавтотранса» приходится на автомобили «Вектор NEXT» Павловского автобусного завода. На НефАЗы приходится 34% машин компании, на Ford Transit — 12%. Остальная часть парка представлена автомобилями Yutong, «ГАЗель NEXT», ПАЗ-3205 и ЛиАЗ.

В 2023-2024 году в «Башавтотранс» поступило 469 автобусов, из которых 409 взяла в лизинг республика за счет бюджета, а остальные компания приобрела за свой счет. В этом году новых автобусов не поступало, будут ли покупки на следующий год — неизвестно. Степень износа автобусного парка АО «Башавтотранс» составляет 12%, подчеркнули в минтрансе.

Второе место по автобусному парку занимает индивидуальный предприниматель Фанис Батыров, на его маршрутах задействовано 658 автомобилей. В пятерку лидеров также вошли «Уфа-лайн» (195 машин) и «Арбат плюс» (168 машин) и «Уфимские автобусные линии» (149 машин).

Идэль Гумеров