Казанский МУП «Городское благоустройство» закупит топливо на 40 млн
МУП Казани «Городское благоустройство» объявило закупку дизельного топлива на 40 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Его приобретут по цене 79,60 руб. за литр за летнее дизтопливо и 83,67 руб. за зимнее. Общий объем поставок заранее не установлен, оплата будет производиться по факту получения в пределах максимальной стоимости договора.
Поставки будут осуществляться по заявкам заказчика в рабочее время с 1 января по 31 декабря 2026 года. Источником финансирования служат собственные средства предприятия.
МУП «Городское благоустройство» обеспечивает уборку улиц, вывоз снега, мойку дорог, обрезку деревьев и подготовку городской инфраструктуры к зимнему периоду.