Ювелирные резиденты столицы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская

Новое двухэтажное пространство, полностью посвященное ювелирному и камнерезному делу, появилось в начале Волхонки, неподалеку от Пушкинского музея. В галерее «Частная коллекция» можно увидеть авторские украшения независимых художников-ювелиров и камнерезов, а также творчество ювелирных брендов с уникальным подходом. Среди резидентов уральские компании «Ринго» и Maxim Demidov, бренд Kabarovsky из Костромы. Рядом представлены вещицы с юмором от Маруси Вдовиченко («Штуки в руки»), самобытные скульптурные украшения Марины Бадмаевой (мастер родом из Бурятии живет в Петербурге), ажурные бабочки Марка Балдина, камнерезные цветы Анны Водневой, Дарьи Михайловой и Юлии Гоголь. Любая вещь в витрине — арт-высказывание, за которым стоит оригинальный авторский замысел.

Основатель и идейный вдохновитель проекта — Нина Михайловна Глушакова — уже имела подобный кураторский опыт в галереях «Частная коллекция» в Барнауле и Сочи. «Этим проектом я хочу показать, как важно искать, черпать силы в искусстве и окружать себя им ежедневно, заряжаясь мощным эмоциональным духом от произведений, получая высокопробную энергию»,— подчеркивает госпожа Глушакова. Среди отобранных ею мастеров много молодых имен, которые наконец получили достойную площадку, имиджевую и коммерческую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Следующая фотография 1 / 15 Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская Фото: Ольга Покровская

Выставка-открытие «Частная Коллекция. Перезапуск сезона» продлится до 1 декабря. Предновогодний месяц ознаменуется проектом «Ювелирная сказка от костромской Снегурочки», объединяющим историю Костромской земли, исторического центра ювелирного дела и ее современных мастеров. В галерее «Частная коллекция» планируются лектории и музыкальные гостиные, встречи коллекционеров и выставки украшений.

Нина Спиридонова