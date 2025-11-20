Госдума ввела для иноагентов единую ставку НДФЛ в размере 30%

Госдума приняла комплексные поправки в Налоговый кодекс, которые, в том числе, ужесточают налоговые условия для иноагентов. Изменения вносятся в Налоговый кодекс в составе бюджетного пакета.

Закон устанавливает единую ставку НДФЛ в размере 30% для физлиц, имеющих статус иностранного агента. При этом такие лица не смогут воспользоваться льготами — например, налоговыми вычетами на инвестиции и освобождением от налогообложения доходов при дарении и наследовании.

Одновременно вводятся ограничения для организаций-иноагентов на использование налоговых преференций. Им будет запрещено применять пониженные ставки налога на прибыль. Также они не смогут избежать налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества. Те же правила будут действовать для организаций, у которых доля участия иноагентов в уставном капитале составляет от 10%.