В Прикамье годовой план бюджета по доходам выполнен на 80,8%

Доходы бюджета Пермского края за десять месяцев текущего года составили 226,25 млрд руб. (80,8% от годового плана). По данным регионального минфина, налоговые доходы зафиксированы на уровне 135,88 млрд руб. (96,8% к аналогичному периоду предыдущего года), безвозмездные поступления составили 30,28 млрд руб. +13,3% к АППГ), безвозмездные поступления из других бюджетов — 28,131 млрд руб. (+27,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Расходы бюджеты составили 276,1 млрд руб. (+24,8% к АППГ), при этом план по ним выполнен на 71%. Расходы на образование составили 74,646 млрд руб. (+22,9%), на национальную экономику — 62,7 млрд руб. (+33,6%), на социальную политику — 53,24 млрд руб. (+30,9%), на здравоохранение — 26,72 млрд руб. (+19,4%).

Уточненные плановые показатели бюджета на текущий год по доходам составляют 254,9 млрд руб., по расходам — 316,673 млрд руб. Дефицит на сумму 61,579 млрд руб. будет профинансирован за счет процентов от размещения средств на банковских депозитах, бюджетных кредитов и других источников.