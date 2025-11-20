Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре разбираются в конфликте между многодетной матерью и местными жителями из-за парковки

Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), из-за конфликта, произошедшего на подземной парковке между многодетной матерью и местными жителями. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что конфликт произошел в Октябрьском районе Самары из-за парковочного места. Автомобиль женщины был поврежден. Следователи устанавливают участников и очевидцев конфликта, проводится комплекс следственных действий.

Руфия Кутляева