Суд огласил приговор саратовцу за передачу 15-летнему сыну мотоцикла

В Лысогорском районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетнего сына в совершение противоправных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в апреле этого года фигурант приобрел и передал в пользование своему 15-летнему сыну мотоцикл Darex Timer 300. При этом он знал, что для управления транспортом требуются права категории «А» и навыки вождения. 31 мая подросток управлял мотоциклом, нарушил ПДД и попал в дорожную аварию, в результате чего получил травмы.

По решению суда фигурант получил штраф в 50 тыс. руб. Мотоцикл конфискован в доход государства.

Павел Фролов