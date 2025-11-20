Бастрыкин возбудил дело против судьи воронежского Арбитражного суда Мальцевой

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Ее подозревают в получении взятки.

По данным следствия, в декабре 2021 года госпожа Мальцева получила 250 тыс. руб. от арбитражного управляющего Владимира Коликова. За взятку она, предположительно, должна была вести процедуру наблюдения по делу о банкротстве ООО «Малика» и сохранить его активы. Позднее, по версии СКР, судья получила от него взятку в виде оплаты 4,5 млн руб. в счет стоимости квартиры. Предположительно, взамен она должна была отменить результаты торгов имуществом ООО «Стройсервис».

Дело (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) возбуждено с согласия Высшей квалификационной коллегии судей, отметили в СКР.