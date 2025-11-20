В Самаре подрядчик оставил жильцов дома без крыши

В Самаре жильцы дома на улице Спортивной, 25А, месяц живут без полноценной крыши. Подрядчик начал работы по замене кровли, но покинул объект, оставив здание без защиты. Об этом сообщили представители регионального отделения ОНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Работы начались в октябре 2025 года. После демонтажа старой крыши подрядчик исчез на три дня, и квартиры на верхнем этаже затопило.

Народный фронт провел совещание с подрядчиком, фондом капитального ремонта и жителями. Выяснилось, что проблема возникла из-за несогласованности действий между участниками ремонта.

Подрядчик заявил, что задержка работ была связана с тем, что УК не подготовила чердак. В свою очередь, управляющая компания утверждает, что весь мусор был вывезен.

Жители также выражают обеспокоенность качеством материалов и работ. Подрядчик сообщил, что временная кровля уже уложена, но жильцам об этом не сообщили. Эксперт Народного фронта проверил состояние крыши и подтвердил, что работы продолжаются. ОНФ намерен следить за ситуацией и планирует повторную проверку.