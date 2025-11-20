Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рейс из Петербурга в Дубай отложили на день из-за технической неисправности

Вылет рейса 992 авиакомпании Flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай, запланированный на 20 ноября, перенесен на следующий день по техническим причинам. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из 126 человек, которые планировали лететь этим бортом, 45 разместили в гостинице, остальные находятся по месту жительства. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

Артемий Чулков

Новости компаний Все