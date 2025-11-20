Израиль заявляет права на юг Сирии

Переходное правительство Сирии вечером в среду, 19 ноября, обвинило Израиль в попытке закрепить свое присутствие на юге Арабской Республики. Поводом стал визит, который израильская правительственная делегация во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху нанесла в южные районы Сирии, захваченные израильтянами после крушения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года. Освобождение этих территорий является важным условием, которое Дамаск выдвигает Израилю в рамках переговоров о соглашении в сфере безопасности. Впрочем, как заявляют израильские чиновники, стороны пока далеки от заключения сделки, даже несмотря на посредничество США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Биньямин Нетаньяху во главе израильской правительственной делегации нанес 19 ноября необъявленный визит в южные районы Сирии, которые из соображений безопасности заняла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после крушения прежнего правительства в Дамаске. «Я посетил зону размежевания в Сирии, мне представили оперативную информацию, и я встретился с бойцами, которые каждый день героически защищают Израиль»,— написал премьер в соцсетях.

В свою очередь, министр обороны Исраэль Кац, который сопровождал Нетаньяху в поездке, заявил: «Всем скептикам из числа (парламентской.— “Ъ”) оппозиции: Государство Израиль сильное, инициативное и решительно реагирует на любую угрозу во всех сферах». По его словам, все военнослужащие ЦАХАЛа, с которыми встретилась высокопоставленная делегация, выразили готовность продолжать службу в этих районах, выполняя любые боевые задачи.

Поездка вызвала возмущение в Дамаске.

В своем заявлении МИД Сирии обвинил правительство Нетаньяху в попытке закрепиться на занятой территории, что «противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и является политикой оккупационных властей». «Сирия вновь заявляет о своем твердом требовании вывода израильских оккупационных войск с сирийской территории и подтверждает, что все меры, принятые оккупационными властями на юге Сирии, являются недействительными и в соответствии с международным правом не имеют никакой юридической силы»,— говорится в сообщении сирийского внешнеполитического ведомства.

Биньямин Нетаньяху инициировал визит на занятую территорию всего девять дней спустя после того, как лидер переходного периода Ахмед аш-Шараа был принят Трампом в Белом доме. Одной из важнейших тем его переговоров с президентом США стали перспективы заключения соглашения с Израилем в сфере безопасности, которое бы привело к демилитаризации южных провинций Арабской Республики. Вывод оттуда частей ЦАХАЛа является основополагающим требованием Дамаска. Однако, как заявил изданию The Times of Israel высокопоставленный израильский чиновник, маловероятно, что стороны подпишут документ в ближайшее время. «Мы пока не близки к этому,— сказал собеседник The Times of Israel.— Сейчас этого нет в повестке».

Дамаск пытается найти выход из сложившейся ситуации.

16 ноября визит в южные провинции Арабской Республики нанесла делегация российских военных. Представители Минобороны РФ в сопровождении сирийских коллег осмотрели ряд военных объектов «в рамках сотрудничества между двумя странами» для оценки оперативной обстановки.

Как пояснили впоследствии источники израильской корпорации Kan, поездка была связана с планами возобновить на этой территории российское патрулирование, прекращенное после падения режима Асада 8 декабря 2024 года.

Что касается поездки господина Нетаньяху по южным районам Сирии, то она встревожила и правительство Ливана. Как отмечает ливанское издание Al-Modon, этот визит может свидетельствовать о планах израильского руководства провести новую сухопутную операцию в соседнем Ливане против радикальной шиитской группировки «Хезболла». Удары, которые могут быть предприняты с сирийской территории, позволят отсечь группировку от сохранившихся путей снабжения и окружить ее формирования, отмечает Al-Modon. Согласно оценкам издания, такие действия открыли бы ЦАХАЛу возможность высадки в тех районах Ливана, которые сложно «зачистить» исключительно авиаударами.

Слухи о возможном возобновлении операции в Ливане циркулируют все последние месяцы. Как заявил 20 ноября изданию Israel Hayom неназванный высокопоставленный израильский чиновник, «Хезболла» восстанавливается быстрее, чем ожидалось, из-за того, что ливанские военные, на которых возложена миссия по разоружению шиитских радикалов, прилагают недостаточно усилий. Только израильская армия имеет ресурсы, чтобы ликвидировать эту вооруженную организацию, заключил собеседник Israel Hayom.

