Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Израиль заявляет права на юг Сирии

Нетаньяху намекнул Дамаску, что не собирается выводить войска с занятых территорий

Переходное правительство Сирии вечером в среду, 19 ноября, обвинило Израиль в попытке закрепить свое присутствие на юге Арабской Республики. Поводом стал визит, который израильская правительственная делегация во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху нанесла в южные районы Сирии, захваченные израильтянами после крушения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года. Освобождение этих территорий является важным условием, которое Дамаск выдвигает Израилю в рамках переговоров о соглашении в сфере безопасности. Впрочем, как заявляют израильские чиновники, стороны пока далеки от заключения сделки, даже несмотря на посредничество США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Биньямин Нетаньяху во главе израильской правительственной делегации нанес 19 ноября необъявленный визит в южные районы Сирии, которые из соображений безопасности заняла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после крушения прежнего правительства в Дамаске. «Я посетил зону размежевания в Сирии, мне представили оперативную информацию, и я встретился с бойцами, которые каждый день героически защищают Израиль»,— написал премьер в соцсетях.

В свою очередь, министр обороны Исраэль Кац, который сопровождал Нетаньяху в поездке, заявил: «Всем скептикам из числа (парламентской.— “Ъ”) оппозиции: Государство Израиль сильное, инициативное и решительно реагирует на любую угрозу во всех сферах». По его словам, все военнослужащие ЦАХАЛа, с которыми встретилась высокопоставленная делегация, выразили готовность продолжать службу в этих районах, выполняя любые боевые задачи.

Поездка вызвала возмущение в Дамаске.

В своем заявлении МИД Сирии обвинил правительство Нетаньяху в попытке закрепиться на занятой территории, что «противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и является политикой оккупационных властей». «Сирия вновь заявляет о своем твердом требовании вывода израильских оккупационных войск с сирийской территории и подтверждает, что все меры, принятые оккупационными властями на юге Сирии, являются недействительными и в соответствии с международным правом не имеют никакой юридической силы»,— говорится в сообщении сирийского внешнеполитического ведомства.

Биньямин Нетаньяху инициировал визит на занятую территорию всего девять дней спустя после того, как лидер переходного периода Ахмед аш-Шараа был принят Трампом в Белом доме. Одной из важнейших тем его переговоров с президентом США стали перспективы заключения соглашения с Израилем в сфере безопасности, которое бы привело к демилитаризации южных провинций Арабской Республики. Вывод оттуда частей ЦАХАЛа является основополагающим требованием Дамаска. Однако, как заявил изданию The Times of Israel высокопоставленный израильский чиновник, маловероятно, что стороны подпишут документ в ближайшее время. «Мы пока не близки к этому,— сказал собеседник The Times of Israel.— Сейчас этого нет в повестке».

Дамаск пытается найти выход из сложившейся ситуации.

16 ноября визит в южные провинции Арабской Республики нанесла делегация российских военных. Представители Минобороны РФ в сопровождении сирийских коллег осмотрели ряд военных объектов «в рамках сотрудничества между двумя странами» для оценки оперативной обстановки.

Как пояснили впоследствии источники израильской корпорации Kan, поездка была связана с планами возобновить на этой территории российское патрулирование, прекращенное после падения режима Асада 8 декабря 2024 года.

Что касается поездки господина Нетаньяху по южным районам Сирии, то она встревожила и правительство Ливана. Как отмечает ливанское издание Al-Modon, этот визит может свидетельствовать о планах израильского руководства провести новую сухопутную операцию в соседнем Ливане против радикальной шиитской группировки «Хезболла». Удары, которые могут быть предприняты с сирийской территории, позволят отсечь группировку от сохранившихся путей снабжения и окружить ее формирования, отмечает Al-Modon. Согласно оценкам издания, такие действия открыли бы ЦАХАЛу возможность высадки в тех районах Ливана, которые сложно «зачистить» исключительно авиаударами.

Российские военные оценили обстановку у границы с Израилем

Слухи о возможном возобновлении операции в Ливане циркулируют все последние месяцы. Как заявил 20 ноября изданию Israel Hayom неназванный высокопоставленный израильский чиновник, «Хезболла» восстанавливается быстрее, чем ожидалось, из-за того, что ливанские военные, на которых возложена миссия по разоружению шиитских радикалов, прилагают недостаточно усилий. Только израильская армия имеет ресурсы, чтобы ликвидировать эту вооруженную организацию, заключил собеседник Israel Hayom.

Нил Кербелов

Новости компаний Все