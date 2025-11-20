Экс-сотрудника Минсельхоза Татарстана посадили на 3 года за превышение полномочий

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор Ришату Зарипову — бывшему начальнику Главного государственного сельскохозяйственного управления племенным делом в животноводстве Минсельхоза Татарстана. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, сообщает прокуратура Вахитовского района Казани.

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах государственной власти, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на два года.

По данным следствия, в 2018–2020 годах господин Зарипов, занимая должность руководителя учреждения, незаконно принял решения о предоставлении субсидий ООО «Племконзавод „Казанский“». Он предоставил подложные документы в «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода Татарстана» о якобы приобретенных им породистых конях. Ущерб республиканскому бюджету оценивается в 17 млн руб.

Как «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда, его обвиняли в трех эпизодах превышения полномочий, однако по первым двум он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. По третьему эпизоду суд признал Ришата Зарипова виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Анна Кайдалова