Надзор добился устранения разлива канализационных стоков в мкр Заря Пензы

В микрорайоне Заря Пензы устранили разлив канализационных стоков после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки опубликованных в СМИ сведений о разливе канализационных стоков в микрорайоне Заря прокуратура Октябрьского района Пензы подтвердила факт загрязнения. Выяснилось, что в районе дома № 9 по ул. Сузюмова в результате утечки на сетях водоотведения, которые обслуживает ООО «Горводоканал», стоки попали в расположенный рядом водоем.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление руководителю указанной организации, а также возбудила в отношении нее и виновного должностного лица дела о нарушении требований к охране водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ). МУ Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям рассмотрело постановления надзорного ведомства и оштрафовало юрлицо на 150 тыс. руб., а его ответственного сотрудника — на 50 тыс. руб. В настоящее время засор на сетях водоотведения и утечка стоков ликвидированы.

Павел Фролов