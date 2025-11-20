Препарат «Биннофарм групп» стал победителем премии «Народная марка — 2025»

Противовирусный препарат Кагоцел (находится под управлением фармацевтической компании «Биннофарм Групп») вновь стал победителем ежегодной национальной премии «Народная марка — 2025». Это уже третья подряд победа средства, подтверждающая его высокое признание, лояльность и выбор со стороны потребителей.

Премия «Народная марка» (ранее «Марка №1 в России») отражает реальные предпочтения потребителей и ежегодно определяет бренды, которым доверяют миллионы россиян.

«Мы благодарны потребителям за доверие и высокую оценку. Третья подряд победа в премии «Народная марка» является для нас важным объективным показателем, подтверждающим востребованность препарата на рынке. Мы воспринимаем этот результат как высокую оценку нашей ежедневной работы по развитию бренда, которая включает как просветительские проекты о важности своевременной терапии, так и масштабные пострегистрационные исследования, укрепляющие доказательную базу препарата», — отмечает директор по маркетингу «Биннофарм Групп» Антон Федосюк.

Голосование проходило на сайте премии и в социальных сетях. Номинации формируются на основе исследований потребительского рынка и включают только бренды с федеральной дистрибуцией и устойчивой популярностью среди жителей страны. Победители определяются прямым подсчетом голосов: россияне отвечают на вопрос, какую марку в той или иной категории они считают лучшей. С момента основания проекта в 1998 году в голосовании приняли участие более 10 млн человек.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ООО «Биннофарм Групп»