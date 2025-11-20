Roblox потребует биометрию

Игровая платформа Roblox вводит обязательную верификацию по биометрическим данным. Подтверждать свой возраст на популярной среди детей и подростков площадке с января нужно будет по селфи или короткому видео. Родители опасаются за сохранность персональной информации, а специалисты в области кибербезопасности отмечают, что проблему с мошенниками и скамерами одной верификацией не решить. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Онлайнплатформа объявила, что дополнительные требования начнут работать с наступлением Нового года. С ноября требуется простое фото. Дальше — больше. Хранить биометрические данные на своих серверах компания не станет и привлечет стороннего подрядчика. Возникает сложный выбор, признается Мария, дети которой активно используют Roblox: «Был чат для общения и обсуждения моментов, связанных и со спортивным программированием, и с 3D-моделированием, то есть было живое общение было. А сегодня предлагается обработка биометрических данных. А как мы это будем хранить? Я считаю, что на это надо обратить внимание, а может быть, даже бить в колокола».

Треть из 150 млн ежедневных пользователей сервиса — дети до 13 лет. Площадка известна не только чатами, но и тем, что некоторые в них приходят с не самыми добрыми намерениями, отмечает директор по развитию технологий искусственного интеллекта Swordfish Security Юрий Шабалин: «Дети в виду финансовой неграмотности очень хотят получить игровую валюту, родители не дают. Несовершеннолетним пользователям в чат пишут люди, которые предлагают игровую валюту взамен на какие-то непотребные действия, фотографии документов родителей и так далее.

В данном случае мы имеем дело с попыткой разработчика Roblox принять хоть какие-то меры, чтобы якобы ограничить доступ детей младше 13 лет, верифицировать их возраст. Все прекрасно понимают, данные будут находиться у третьей стороны. У компании уже были инциденты, связанные с утечкой личной информации пользователей».

Статистика случаев скама идет на тысячи и обычного фото для идентификации в чате уже мало, говорит специалист по противодействию финансовому мошенничеству компании F6 Дмитрий Дудков: «Верификация пользователей по фотографиям не становится препятствием, злоумышленники достаточно активно используют различные нейросети и проходят любые проверки. За 10 месяцев текущего года зафиксировано свыше 6 тыс. инцидентов и, да, таким образом злоумышленники действовали через популярные платформы — Roblox, Minecraft».

Баланс между безопасностью биометрических данных и социальными функциями платформы может быть найден только если серверы компании окажутся в России, считает директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов: «Я занимаюсь кибербезопасностью с точки зрения атак в интернете, но в тоже время являюсь родителем, ребенок, которого играет в Roblox. Он проводит там достаточно много. И это целый социальный мир и, соответственно, если его не защищать, возникнет ситуация, когда в него проникнут всякие мошенники или кто похуже.

При этом видео и фото — это довольно серьезный вид персональных данных, которые нуждаются в определенной защите. Если платформа Roblox будет выполнять все эти требования в должном объеме, разместит хранилище информации на территории Российской Федерации, то, думаю, мы найдем баланс».

В США механизмы защиты детей на онлайн-платформе, включая фильтры контента и модерацию чатов, проверяют по решению надзорных органов ряда штатов. В самой компании заявляют, что готовы сотрудничать с регуляторами и доказывать эффективности своих IT-систем.

Станислав Крючков