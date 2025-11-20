В Тюмени бывших инспекторов арестовали по делу о взятках в сфере грузоперевозок

В Тюменской области арестовали двух бывших инспекторов территориального отдела государственного учреждения автодорожного надзора, сообщили в СКР по Тюменской области. Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, они обвиняются по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное организованной группой лиц в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии обвинения, арестованные с 2023 года по октябрь 2025 года находились на своем рабочем месте в помещении поста по контролю габаритного веса на дороге «Екатеринбург — Тюмень». Там, за взятку, они допускали проезд грузовых транспортных средств с превышением предельно допустимой массы нагрузки на ось и габаритов.

«Транспортные средства проезжали без остановки и осуществления процедуры взвешивания, что позволяло организациям, осуществляющим транспортные перевозки, безнаказанно совершать административные правонарушения, предусмотренные ст. 12.21.1 КоАП РФ, и уклоняться от привлечения к административной ответственности»,— сообщили в СКР по Тюменской области.

Уголовные дела возбуждены по материалам РУФСБ России по Тюменской области.

Артем Путилов