Минздрав Удмуртии рассказал о двух кейсах лечения участников СВО

Около 2 тыс. участников спецоперации прошли через стационары Удмуртии с начала года, сообщает пресс-служба минздрава республики. В ведомстве рассказали о двух медицинских кейсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ

Врачи РКБ №1 восстановили кровоток в руке 55-летнего солдата, получившего минно-взрывное ранение. «Осколок поразил левую половину туловища, пройдя через плечевую артерию и застряв в мягких тканях подмышечной области. Повреждение сосуда спровоцировало тромбоз, что резко сократило приток артериальной крови к руке, угрожая ее жизнеспособности»,— говорится в сообщении.

Сосудистые хирурги Диана Мурадова и Вячеслав Семенюта восстановили функцию поврежденного участка через аутовенозное протезирование: для замены использовалась собственная вена пациента. Отдельно специалисты извлекли осколок размером 1 см из подмышечной зоны. Угроза ампутации была снята.

В ижевской ГКБ №9 торакальные хирурги удалили крупный осколок размером 5 см из легкого военнослужащего, который жаловался на боли и сложности с дыханием, малоинвазивным методом: медики достали фрагмент через небольшие надрезы между ребрами. Удаление части органа не потребовалось.