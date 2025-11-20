ИКИ РАН: от Солнца оторвался в 80 раз превышающий Землю «царь-протуберанец»

В ночь на 20 ноября от поверхности Солнца отлетел «царь-протуберанец». В тот момент его размер превысил 1 млн км, что в 80 раз больше диаметра Земли. Об этом сообщил Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Ученым не удалось детально прокомментировать это событие. По их словам, источник процессов, вызвавших отрыв протуберанца, «находится на обратной стороне Солнца и скрыт от глаз». Три дня назад, уточнили в лаборатории, примерно из той же области звезды, куда упиралась правая «нога» объекта, было выброшено крупное облако плазмы. По прогнозам, завтра это облако ударит по объекту 3I/ATLAS в 230 млн км от Солнца.

В ИКИ РАН предположили, что выброс облака плазмы и последующий отрыв протуберанца имеют общий источник на Солнце и связаны с центром 4274. На прошлой неделе он же произвел две самые крупные вспышки года — 5.1 и X4.0. Сейчас центр находится на невидимой солнечной стороне.

В лаборатории напомнили о протуберанце 1946 года, получившем название Grand Daddy. Нынешний «царь-протуберанец», по оценкам ученых, почти не уступает по размеру своему предшественнику.