Суд наказал жителя Астраханской области за насилие к государственному инспектору

Красноярский районный суд Астраханской области вынес приговор местному жителю по уголовному делу о насилии в отношении государственного инспектора (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант применил насилие к представителю власти в ответ на правомерные действия на улице около помещения фитосанитарного контрольного пункта «Караозек». Он обхватил обеими руками левую ногу государственного инспектора, поднял ее вверх и толкнул вперед. В итоге инспектор потерял равновесие и упал на бетонное основание.

По решению суда фигурант получил 10 месяцев принудительных работ. С его заработной платы удержат 10% в доход государства.

Павел Фролов