Под Астраханью надзор добился ремонта автодороги протяженностью 3,6 км

В Красноярском районе Астраханской области благодаря принятым прокуратурой мерам приведена в нормативное состояние автодорога «Комсомольский — Досанг» протяженностью 3,6 км. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Отремонтированный участок автодороги проходит по территории горного отвода Астраханского газоконденсатного месторождения. Проверка показала наличие повреждений покрытия проезжей части, выбоин и просадок, отсутствие горизонтальной разметки. Также прокуратура выявила там посторонние предметы на обочине и ее занижение.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило Красноярский районный суд Астраханской области обязать местную администрацию привести участок автодороги в соответствие с требованиями законодательства. Требования удовлетворены, судебное решение исполнено.

Павел Фролов