Замглавы Таштагольского района Кузбасса поместили в СИЗО

В Кузбассе суд избрал меру пресечения первому заместителю главы Таштагольского района в виде заключения под стражу до 11 января 2026 года. Об этом сообщает объединенный пресс-центр суда Кемеровской области.

Как писал «Ъ», о задержании чиновника стало известно накануне. Ему вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями при строительстве объектов теплоснабжения в Шерегеше.

Согласно версии следствия, фигурант дела с декабря 2022-го по октябрь 2023 года согласовал изготовление и использование некачественных железобетонных конструкций для строительно-монтажных работ. После чего подписал акты приемки работ и поручил выплатить подрядчику 11,4 млн руб.

Александра Стрелкова