В Прикамье появилась федерация нард Пермского края

В Осе зарегистрировали региональную физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация нард Пермского края». Согласно данным Rusprofile.ru, организация осуществляет деятельность в сфере спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Голощапов Фото: Денис Голощапов

Данные в ЕГРЮЛ были внесены 11 ноября прошлого года. Президентом организации является Надежда Болкисева. В состав учредителей входят пять физических лиц, включая госпожу Болкисеву.

Стоит отметить, что с марта 2009-го по сентябрь 2012 года в Прикамье существовала региональная общественная организация «Федерация спортивных и любительских нард Пермского края». Президентом организации был Расим Баирамов.