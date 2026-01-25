В Прикамье появилась федерация нард Пермского края
В Осе зарегистрировали региональную физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация нард Пермского края». Согласно данным Rusprofile.ru, организация осуществляет деятельность в сфере спорта.
Фото: Денис Голощапов
Данные в ЕГРЮЛ были внесены 11 ноября прошлого года. Президентом организации является Надежда Болкисева. В состав учредителей входят пять физических лиц, включая госпожу Болкисеву.
Стоит отметить, что с марта 2009-го по сентябрь 2012 года в Прикамье существовала региональная общественная организация «Федерация спортивных и любительских нард Пермского края». Президентом организации был Расим Баирамов.