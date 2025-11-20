Бастрыкин просит у ВККС согласия на арест экс-судьи из Курганской области

Высшая квалификационная коллегия судей на заседании 24 ноября рассмотрит заявление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на арест судьи Юргамышского районного суда в отставке Валерия Козлова, следует из повестки ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Глава СК просит коллегию дать согласие на судебное решение, согласно которому Валерия Козлова необходимо поместить под стражу. В июле ВККС удовлетворила представление Александра Бастрыкина о разрешении возбудить в отношении бывшего судьи уголовные дела о получении взятки в крупном размере, вынесении заведомо неправосудного приговора и содействии побегу из колонии (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 305, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 313 УК РФ).

По данным ТАСС, Валерий Козлов связан с событиями конца 1990-х — начала 2000-х годов и освобождением из мест лишения свободы члена ОПГ «Локомотив» Виталия Звонарева.

Виталина Ярховска