Курс доллара. Прогноз на 20–21 ноября

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Во второй половине недели рубль может попытаться продолжить тенденцию к постепенному укреплению В первой половине текущей недели на улучшении ожиданий по геополитике рубль смог продемонстрировать умеренное укрепление, в результате чего пара юань/рубль сместилась в середину нашего целевого диапазона 11–11,5 руб./CNY. Во второй половине недели рубль может попытаться продолжить тенденцию к постепенному укреплению, что поспособствует отступлению юаня в нижнюю половину данного диапазона. Дополнительно сдерживать продажи в рублях будет ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на конец следующей недели. Все это формирует условия удержания национальной валютой более крепких позиций, чем мы ожидали ранее. Так, до конца ноября пара юань/рубль может продолжить движение в диапазоне 11–11,5 руб./CNY, и лишь в декабре возникнут условия, которые могут привести к выходу китайской валюты вверх из данного коридора.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства В пользу укрепления рубля выступают валютные интервенции регулятора Сейчас на валютном рынке сложился определенный баланс, когда факторы в пользу ослабления и укрепления рубля уравновешивают друг друга. На этом фоне курсы валют демонстрируют незначительные изменения. В ближайшее время в пользу ослабления рубля выступает сезонный спрос со стороны импортеров, который пока остается слабо выраженным. В пользу укрепления рубля выступают валютные интервенции регулятора, а также приближение сроков налоговых выплат экспортерами в конце ноября, что может увеличить предложение валюты со стороны экспортеров. Пока же при прочих равных в отсутствие новостей мы полагаем, что консолидация на валютном рынке продолжится в диапазоне 80–82 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Ближайшую неделю курс не опустится ниже 82 руб. Ставки остаются высокими, а валютные депозиты растут третий месяц кряду, и рост их превысил $30 млрд. Все это создает ощутимую поддержку рублю, который себя комфортно чувствует и не хочет ослабляться, несмотря на снижение цен на нефть. И тут рубль поддерживает бюджетное правило, которое компенсирует 7 из 10 долларов падения цены на нефть ниже цены отсечения ($60 за баррель), в краткосрочном периоде не стоит ожидать ослабления рубля. Ближайшую неделю курс не опустится ниже 82 руб., а приближение налогового периода, пусть и незначительного, локально даст рублю еще один повод для сохранения своих текущих позиций.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Давление на рубль способны оказать данные по дефициту бюджета В фокусе — свежий прогноз по инфляции по итогам текущего года от российского регулятора, который сохранен на уровне 6,5–7%. Отдельного небольшого оптимизма может добавить и статистика по октябрьскому росту цен в РФ, оказавшемуся заметно ниже прогнозируемых. На стороне национальной валюты и традиционное приближение налоговых выплат со стороны экспортеров. При этом давление на рубль способны оказать данные по дефициту бюджета, а также снижение нефтегазовых доходов. Скорректировать позиции доллара может ожидаемый отчет по американскому рынку труда за сентябрь, где возможны признаки замедления рынка. На фоне этого ожидания снизилась доходность 10-летних казначейских облигаций США. Тем временем оптимизма для евро может добавить повышение прогноза роста европейской экономики от ЕК в 2025 году до 1,3%.