Курс доллара. Прогноз на 20–21 ноября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Рубль уверенно укрепляет позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды внебиржевой курс доллара снизился на 74 коп., до 80,2 руб./$, что на 65 коп. ниже значений конца прошлой недели. Официальный курс доллара, согласно данным Банка России, опустился на 20 коп., до 80,94 руб./$. «Бычьей» игре инвесторов способствовали сообщения о готовящейся сделке между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«Цифра банк»
|80.00-83.00
|Банк Зенит
|82.00
|Банк Русский Стандарт
|80.00-82.00
|ПСБ
|81.00-86.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-83.00
|Консенсус-прогноз *
|81.90
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Во второй половине недели рубль может попытаться продолжить тенденцию к постепенному укреплению
В первой половине текущей недели на улучшении ожиданий по геополитике рубль смог продемонстрировать умеренное укрепление, в результате чего пара юань/рубль сместилась в середину нашего целевого диапазона 11–11,5 руб./CNY. Во второй половине недели рубль может попытаться продолжить тенденцию к постепенному укреплению, что поспособствует отступлению юаня в нижнюю половину данного диапазона. Дополнительно сдерживать продажи в рублях будет ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на конец следующей недели. Все это формирует условия удержания национальной валютой более крепких позиций, чем мы ожидали ранее. Так, до конца ноября пара юань/рубль может продолжить движение в диапазоне 11–11,5 руб./CNY, и лишь в декабре возникнут условия, которые могут привести к выходу китайской валюты вверх из данного коридора.
В пользу укрепления рубля выступают валютные интервенции регулятора
Сейчас на валютном рынке сложился определенный баланс, когда факторы в пользу ослабления и укрепления рубля уравновешивают друг друга. На этом фоне курсы валют демонстрируют незначительные изменения. В ближайшее время в пользу ослабления рубля выступает сезонный спрос со стороны импортеров, который пока остается слабо выраженным. В пользу укрепления рубля выступают валютные интервенции регулятора, а также приближение сроков налоговых выплат экспортерами в конце ноября, что может увеличить предложение валюты со стороны экспортеров. Пока же при прочих равных в отсутствие новостей мы полагаем, что консолидация на валютном рынке продолжится в диапазоне 80–82 руб./$.
Ближайшую неделю курс не опустится ниже 82 руб.
Ставки остаются высокими, а валютные депозиты растут третий месяц кряду, и рост их превысил $30 млрд. Все это создает ощутимую поддержку рублю, который себя комфортно чувствует и не хочет ослабляться, несмотря на снижение цен на нефть. И тут рубль поддерживает бюджетное правило, которое компенсирует 7 из 10 долларов падения цены на нефть ниже цены отсечения ($60 за баррель), в краткосрочном периоде не стоит ожидать ослабления рубля. Ближайшую неделю курс не опустится ниже 82 руб., а приближение налогового периода, пусть и незначительного, локально даст рублю еще один повод для сохранения своих текущих позиций.
Давление на рубль способны оказать данные по дефициту бюджета
В фокусе — свежий прогноз по инфляции по итогам текущего года от российского регулятора, который сохранен на уровне 6,5–7%. Отдельного небольшого оптимизма может добавить и статистика по октябрьскому росту цен в РФ, оказавшемуся заметно ниже прогнозируемых. На стороне национальной валюты и традиционное приближение налоговых выплат со стороны экспортеров. При этом давление на рубль способны оказать данные по дефициту бюджета, а также снижение нефтегазовых доходов. Скорректировать позиции доллара может ожидаемый отчет по американскому рынку труда за сентябрь, где возможны признаки замедления рынка. На фоне этого ожидания снизилась доходность 10-летних казначейских облигаций США. Тем временем оптимизма для евро может добавить повышение прогноза роста европейской экономики от ЕК в 2025 году до 1,3%.
ЦБ отмечает рост спроса на валюту со стороны населения
Несмотря на наличие большого числа среднесрочных рисков для устойчивости рубля, российская валюта сохраняет нейтральную динамику и не спешит терять позиции. Характерно, что данные по платежному балансу подтверждают фундаментальную крепость рубля, при этом слабость импорта объясняет профицит предложения валюты на внутреннем рынке. ЦБ отмечает рост спроса на валюту со стороны населения и бизнеса в октябре, который, вероятно, будет усиливаться по мере приближения конца текущего года, способствуя плавному ослаблению рубля в ближайшие недели.