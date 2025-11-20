Премьер Самоа запретил журналистам приходить на брифинги для прессы

Премьер-министр Независимого Государства Самоа запретил журналистам единственной в стране ежедневной газеты Samoa Observer присутствовать на брифингах для прессы. Причиной для этого стало недовольство премьера Леуатеа Полатаивао Фоси Шмидта тем, как издание освещало его восьминедельный больничный, проведенный в Новой Зеландии. Об этом сообщает The Guardian.

Господин Шмидт обвинил Samoa Observer в нарушении этических стандартов, публикации материалов без должной проверки фактов, а также в попытках посеять разногласия в период отсутствия премьера в стране. Кроме того, премьер заявил, что журналисты без разрешения пытались проникнуть на территорию его резиденции. При этом он подчеркнул, что поддерживает идею «свободной и живой прессы», но не пояснил, как теперь будут выглядеть брифинги для прессы без этой прессы.

Как пишет сама Samoa Observer, за газету вступилась Журналистская ассоциация Самоа (Journalists Association of (Western) Samoa), которая призвала премьера пересмотреть запрет. «Конституция Самоа гарантирует основные права, включая право на свободу выражения, которое распространяется на журналистов и сотрудников СМИ»,— заявили в ассоциации, отметив, что «запрет СМИ или журналистам посещать пресс-конференции — не что-то новое», как и «публичное оскорбление» издания.

Алена Миклашевская