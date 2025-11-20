На границе Прикамья и Свердловской области задерживаются 14 пассажирских поездов

Из-за пожара на железнодорожном перегоне на границе Свердловской области и Пермского края нарушен график движения 14 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

По данным ФПК, задерживаются поезда №92 Москва — Северобайкальск, №70 Москва — Чита, №146 Санкт-Петербург — Челябинск, №10 Москва — Владивосток, №14 Санкт-Петербург — Новокузнецк, №78 Москва — Абакан, №72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, №2 Москва — Владивосток, №9 Владивосток — Москва, №73 Тюмень — Санкт-Петербург, №69 Чита — Москва, №109 Новый Уренгой — Москва, №85 Серов — Москва, №1 Владивосток — Москва.

Поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответственно.

Возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом грузового поезда произошло 19 ноября в 17:47 местного времени на перегоне Шамары — Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь — Кузино. Пожар был ликвидирован 20 ноября в 01:23 местного времени. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано. Повреждено 400 м контактной сети и железнодорожные пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост.