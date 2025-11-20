В Краснодаре банда осуждена за двойное убийство с похищением 15 млн рублей

Краснодарский краевой суд вынес приговор членам банды, которые в 2017 году убили двоих курьеров, перевозивших 15 млн руб., после чего похитили деньги. По данным объединенной пресс-службы судов региона, четверых подсудимых признали виновными в бандитизме, разбое, двойном убийстве и незаконном обороте оружия. Подсудимому Владимиру Гру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, Николаю Ардабацкому — 20 лет, Виталию Озерному — 10 лет, Евгению Яковлеву — 9 лет. Всем фигурантам дела предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Наличные, которые перевозили курьеры из Краснодара в Москву, принадлежали московской предпринимательнице. Курьеров подстерегли в подъезде дома, сначала избили металлическими прутьями, а затем выстрелили несколько раз из пистолета.

В 2019 году Краснодарский краевой суд признал подсудимых виновными, назначив им наказание в виде лишения свободы на сроки от 13 лет до 21 года. В январе 2020 года Верховный суд РФ отменил приговор, сославшись на то, что председательствующий судья прерывал защитников во время выступления в прениях, что нарушило права подсудимых. При новом рассмотрении дела Краснодарский крайсуд вновь признал подсудимых виновными.

Анна Перова, Краснодар